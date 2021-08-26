نيابة كفر شكر تكلف أمن القليوبية بسرعة ضبط عناصر تشكيل مخدرات

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أمرت النيابة العامة بكفرشكر بضبط باقي عناصر تشكيل عصابي المتخذ من نهر النيل بزمام كفرشكر وكرا لترويج المخدرات على المدمنين وتجار التجزئة. وقررت النيابة مناظرة الطب الشرعي لجثة «عبدالله م أ» أحد أفراد التشكيل والذي لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق الرصاص بين افراد التشكيل وعددا من الخارجين عن القانون بسبب خلاف على تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية بالقرب من قرية الصفين بمركز كفرشكر وتسليم الجثة لذويه عقب التعرف على شخصيته والتحفظ على اخر في مستشفي بنها الجامعي إصيب في تبادل إطلاق النيران بين تجار المخدرات بالمنطقة وحبس ثالث جري ضبطه في مكان الحادث اثناء محاولته الهروب في الزراعات بدائرة مركز كفرشكر



كانت منطقة قرية الصفين مركز كفرشكر قد شهدت في وقت سابق واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية في النيل بكفرشكر والتي اسفرت عن مصرع احد تجار المخدرات وضبط 2 اخرين. تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفرشكر بورود بلاغ من اهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية مما اثار الرعب والخوف بين المواطنين.



على الفور إنتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقوات الامن بالتنسيق مع الامن العام بوزارة الداخلية وتقرر تشكيل فريق بحث من مباحث محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية لكشف غموض الواقعة وملاحقة باقي المتهمين في الواقعة وضبطهم.