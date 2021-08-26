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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بقليوب

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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بقليوب إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بقليوب

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عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق . اسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب بعد توقف قرابة نصف ساعه اثر حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق القاهرة الإسكندرية بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب.


انتقلت القوات الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في المنطقة ما بين سنديون وقليوب، اتجاه القاهرة، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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