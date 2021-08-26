أخبار عاجلة

صورة مزيفة بمعلومات غير موثقة عن عائلات مصر تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا -
تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.. وأحمد العوضى يسافر لمرافقتها في سويسرا -
اسمعى نصائح المعلمة عسلية لكل بنت كيوت ☺️ كبيرة سوق الجمعة هتعرفك إزاى تجيبى حقك -
إلقاء "خادمة" من الدور الخامس بعد اتهامها بسرقة مبلغ مالى.. والنيابة توجه لهم تهمة الشروع فى القتل -
تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء -
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة -
شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة -
وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش -
إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الموافقة على تسوية قضايا عالقة للمواطنين مع الضريبة والجمارك

Print
الموافقة على تسوية قضايا عالقة للمواطنين مع الضريبة والجمارك الموافقة على تسوية قضايا عالقة للمواطنين مع الضريبة والجمارك

جى بي سي نيوز  :- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1200 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 11 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)

منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر

منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر

البيان الختامي للقمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية بالقاهرة

البيان الختامي للقمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية بالقاهرة