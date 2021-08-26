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عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون

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ينتظر تعثر الهلال ليحكم القبضة على الصدارة

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قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".

كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.

وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.

وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.

كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.

وعند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.

ويعود هداف النصر التاريخي ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.

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النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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