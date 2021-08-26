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فهد المولد يغيب عن مواجهة الفيصلي.. ومصادر ترجح مغادرته الاتحاد

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فهد المولد يغيب عن مواجهة الفيصلي.. ومصادر ترجح مغادرته الاتحاد فهد المولد يغيب عن مواجهة الفيصلي.. ومصادر ترجح مغادرته الاتحاد

فهد المولد يغيب عن مواجهة الفيصلي.. ومصادر ترجح مغادرته الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس غياب نجم الفريق فهد المولد عن مواجهة الفيصلي المقررة غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن غياب المولد عن المباراة يعود لأسباب وصفها اللاعب بالخاصة قائلاً: "تقدم اللاعب فهد المولد باعتذار لإدارة النادي عن المشاركة في لقاء الغد بسبب ظروفه الخاصة".

وكشفت مصادر إعلامية أن اللاعب فهد المولد بات على وشك مغادرة صفوف الاتحاد بعد أن أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأشارت المصادر إلى موافقة إدارة الاتحاد مبدئياً على طلب فهد المولد، واللاعب لم يغادر مع الفريق اليوم للعب أمام الفيصلي في المباراة المقرر إقامتها، غداً الجمعة.

ميدانياً اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم الخميس تحضيراته للقاء الفيصلي بمناورة كروية طبق خلالها المدرب مجموعة من التعليمات الفنية.

حيث خصص المدرب الوطني حسن خليفة الحصة التدريبية التي احتضنهـا ملعب مدينة المجمعـة الرياضيـة للتركيز على الجوانب الفنية.

الفيصلي الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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