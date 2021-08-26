شاهد.. لجنة الأفلاج تحتفي بزواج عاملها الآسيوي وتقيم له مأدبة عشاء

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لإدخال الفرحة عليه وزيادة نسيج الأخوة والتكاتف بين أفراد المنشأة

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج بزواج عاملها الآسيوي وأقامت له مأدبة عشاء بهذه المناسبة.

وشهد الاحتفاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس بمقر اللجنة حضور رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي اللجنة، وذلك لمشاركة زميلهم الآسيوي فرحة زواجه وإدخال الفرحة عليه والتلاحم في بيئة العمل وزيادة نسيج الأخوة والتكاتف بين أفراد المنشأة والسعي لإسعاد المغتربين عن ديارهم وإشعارهم بمشاركتهم أفراحهم بغض النظر عن جنسياتهم.

الأفلاج