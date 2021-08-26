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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع له، وحى العامرية ثان حملات بنطاق حى العامرية ثان، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال «الطيب»، أن الحملة تأتى في إطار تشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين، والرقابة على المخازن والمصانع خاصة الغير مرخصة والمسماة بمصانع بئر السلم والمطاعم والأسواق.

وأوضح أنه تم ضبط مخزن مكون من ٣ طوابق غير مرخص يقوم بتغيير تواريخ الصلاحية المنتهية لعبوات منتج شعرية سريعة التحضير، وتم تحريز ٤٥٠٠ كرتونة عبوة الكرتونة ٤٠ عبوة زنة العبوة ٧٠ جم منتهية الصلاحية يتم تدويرها في عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة، وتم تشميع الثلاث طوابق للمخزن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة .

تحريز 250 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير داخل مخزن تحت بئر السلم بالإسكندرية (صور)

تحريز 250 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير داخل مخزن تحت بئر السلم بالإسكندرية (صور)

تحريز 250 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير داخل مخزن تحت بئر السلم بالإسكندرية (صور)

تحريز 250 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير داخل مخزن تحت بئر السلم بالإسكندرية (صور)