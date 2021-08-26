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تحرير 76 محضر سلع فاسدة وصحة بشبرا الخيمة (صور)

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تحرير 76 محضر سلع فاسدة وصحة بشبرا الخيمة (صور) تحرير 76 محضر سلع فاسدة وصحة بشبرا الخيمة (صور)

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شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه حملة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات المجمدات والمطاعم ومحلات الكشري بنطاق حي غرب شبرا الخيمه وتم تحرير 25محضر سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وكذا تحرير51محضر صحة وبيئة لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاد الحملة الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي نائبا رئيس الحي بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة والتموين والمتابعة الميدانية.

وتبين اثناء الحملة قيام أحد المواطنين بالشروع في شد اخشاب سقف الدور الثاني علوي واعطى اللواء سامى علام رئيس الحى توجيهات بفك الأخشاب والتحفظ على المقاول وصاحب العقار وتسليمهم إلى قسم أول شبرا الخيمه لعرضهم على النيابة العسكرية كما تم ضبط حالة أخرى بمنطقة منطي وضبط صاحب العقار وتسليمهم إلى مركز شرطة قليوب.

حملة على الاسواق والمحلات بحى غرب شبرا
حملة على الاسواق والمحلات بحى غرب شبرا
حملة على الاسواق والمحلات بحى غرب شبرا

المصرى اليوم

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