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رئيس جامعة طنطا: 5 آلاف منحة للطلاب الأوائل والوافدين تأهيلًا لسوق العمل

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رئيس جامعة طنطا: 5 آلاف منحة للطلاب الأوائل والوافدين تأهيلًا لسوق العمل رئيس جامعة طنطا: 5 آلاف منحة للطلاب الأوائل والوافدين تأهيلًا لسوق العمل

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة علي تخصيص 5 آلاف منحة لطلاب جامعة طنطا مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة IBM العالمية لنظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية على تقديم برامج تعليمية رقمية جديدة توفر للشباب إمكانية الوصول إلى المهارات التكنولوجية والمهنية المتطورة، وذلك ضمن مشروعاتها القومية.

وأضاف أن اتجاه جامعة طنطا لتقديم المنح والبرامج التدريبية يأتي إيمانًا منها بضرورة تطوير وثقل مهارات الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التغيرات المستقبلية وتلبية متطلبات سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030.

أوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص هذه المنح للطلاب المتفوقين بجميع كليات الجامعة بدءًا من الفرقة الثانية، حيث تم اختيارهم بناءً علي تقديراتهم ومعدلاتهم التراكمية.

أشارت الدكتوره عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن مدة المنحة 20 ساعة تدريبية تضم أربع مسارات رئيسية هي المجالات التكنولوجية المستجدة والمهارات الشخصية المطلوبة لدي المؤسسات والشركات الكبري وريادة الأعمال ومهارة حل المشكلات.

وأضافت أنه بانتهاء مدة التدريب يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة وموثقة من شركة IBM، بما يساعده فى الحصول على وظيفة أو تأسيس عمله الخاص.

أوضح الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للخدمات الالكترونية والمعرفية بجامعة طنطا، أن المنتدي التدريبي الإلكتروني المجاني في مجالات المهارات الرقمية وحل المشكلات وريادة الأعمال، سيبدأ بإرسال رابط التسجيل للمنح على الإيميل الرسمي للطلاب الذين تم اختيارهم بهدف اتمام سرعة التسجيل قبل نهاية أغسطس الجارى ليصل لهم رابط التدريب من مؤسسة IBM.

المصرى اليوم

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