طالب بــ«هندسة طنطا» يفوز ببرنامج للتدريب على برامج الفضاء بروسيا

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فاز الطالب مصطفى السيد محمد ابوالنجا المقيد بالفرقة الثالثة بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي ببعثة للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل.

من جانبه تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بالتهنئة للطالب مصطفى ابوالنجا، مشيداً بفكرة التدريب التي جاءت تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى لتدريب وتأهيل شباب الباحثين وعلماء المستقبل خلال مراحل دراستهم الجامعية لتنمية وثقل قدرات ومهارات الطلاب في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ لاعداد كوادر مميزة في هذا المجال واحتضانهم في وكالة الفضاء المصرية.

كما هنأ الأستاذ الدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة الطالب مصطفى أبوالنجا لحصوله على التدريب الذي يعد فرصة عظيمة لاكتسابه الخبرات وتأهيله للنجاح والتميز في حياته العملية.

كما أشادت الأستاذة الدكتورة أماني سرحان رئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بنبوغ الطالب وتفوقه العلمى موضحة انه قد تم الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، وقد تم اختيار الطلاب على مرحلتين، حيث تقدم للمرحلة الأولى ٤٠٠ طالب، وتم اختيار ٥٥ طالب منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفي المرحلة الثانية تم اختيار ٣٧ طالب، تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج.