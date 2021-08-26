بروتوكول بين «تعليم وثقافة» الإسكندرية لتوعية الطلاب وورش عمل لإبراز مواهبهم الفنية (صور)

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استقبل الدكتور محمد سعد محمد،وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، محمود قطب مدير عام قصور الثقافة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك في إطار التعاون مع تعليم الإسكندرية وتنسيق آليات تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة في عام 2014.

وقال «سعد»، أن الهدف من البروتوكول هو تنظيم ندوات التوعية والتثقيف للطلاب وتنظيم زيارات الطلاب لقصور الثقافة، وإبراز مواهبهم في شتى المجالات، فضلا عن عقد ورش عمل على أيدي المتخصصين.

حضر اللقاء، رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية وشريف محمد منسق تنمية الموارد المدرسية بالمديرية .

بروتوكول بين "تعليم و ثقافة الإسكندرية" لتوعية الطلاب وتنظيم ورش عمل لإبراز مواهبهم الفنية (صور)