ولاد البلد داخل قرى «برج العرب» اليوم

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستعد اليوم ليبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك حتى ٥ سبتمبر المقبل حيث يبدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب الغرينات وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة والتجوال.

و أضاف «محمد الشرقاوي» مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح ان عرض «ولاد البلد» يقدم عروضه خلال الأيام المقبلة بمراكز برج العرب الجديدة، أبوصير ووتوابعهم، حيث يقدم العرض بمراكز الشباب هناك، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة.

جديد بالذكر ان عرض «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبدالرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله، تصميم اضاءة أبوبكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.