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واشنطن: ثلثا الأمريكيين الذين يسعون لمغادرة أفغانستان يتخذون خطوات للإجلاء

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واشنطن: ثلثا الأمريكيين الذين يسعون لمغادرة أفغانستان يتخذون خطوات للإجلاء واشنطن: ثلثا الأمريكيين الذين يسعون لمغادرة أفغانستان يتخذون خطوات للإجلاء

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اتصال بنحو ألف أمريكي ما زالوا في أفغانستان وأن أكثر من ثلثي هؤلاء أبلغوا بأنهم يتخذون الخطوات اللازمة للمغادرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس «نعتقد أن العديد من هؤلاء الأفراد إن لم يكن معظمهم هم تقريبا أو بالفعل خارج البلاد ونعلم أن العشرات غيرهم لا يرغبون في مغادرة أفغانستان لمجموعة من الأسباب».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية نفت صحة التقارير الإعلامية التي زعمت اليوم الخميس أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل ستنتهي في غضون 36 ساعة.

وكتب المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي عبر «تويتر»: «لن تنتهي عمليات الإجلاء في كابول خلال 36 ساعة. سنواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة».

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