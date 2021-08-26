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انفجاران جديدان في محيط مطار كابول

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انفجاران جديدان في محيط مطار كابول انفجاران جديدان في محيط مطار كابول

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أفاد مراسل «سبوتنيك»، اليوم الخميس 26 أغسطس‎، بوقوع ‏انفجارين جديدين في محيط مطار كابول، قبل لحظات.‏

ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهدان عيان، قولهما إنهما سمعا انفجارات ضخمة في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من مطار كابول.

وذكرت قناة تلفزيونية أفغانية محلية إن انفجارا أخرا وقع في كابول.

وقال مراسل «سبوتنيك» إن نفس الانفجار تم سماعه من مطار كابول.

وسمع كذلك موظفو وكالة «فرانس برس» الانفجار الجديد، ولم يتضح على الفور سبب ذلك، وفي ظل غياب أي إدارة منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس/آب، لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول صباح اليوم الخميس.

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