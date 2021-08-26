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الخطيب يفوض عبد الحفيظ بحضور اجتماع اتحاد الكرة

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الخطيب يفوض عبد الحفيظ بحضور اجتماع اتحاد الكرة الخطيب يفوض عبد الحفيظ بحضور اجتماع اتحاد الكرة

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عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مطولة مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وقرر الخطيب تفويض الكابتن سيد عبدالحفيظ بحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية والمقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

المصرى اليوم

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