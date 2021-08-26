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شاهد الشناوي يتعملق أمام بيرسي تاو في 3 لقطات مثيرة..

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شاهد الشناوي يتعملق أمام بيرسي تاو في 3 لقطات مثيرة.. فيديو شاهد الشناوي يتعملق أمام بيرسي تاو في 3 لقطات مثيرة..

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أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو الجناح الهجومي لفريق برايتون الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك تاو في عدة مناسبات ضد أندية ومنتخبات ، يأتي في مقدمتها نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 ولقاء صن داونز والزمالك، كذلك المساهمة في اجتياز منتخب الأولاد عقبة الفراعنة في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2019 بالقاهرة.

وشهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كان 2019 مواجهة خاصة بين بيرسي تاو، المنضم حديثًا لصفوف الأهلي ومحمد الشناوي قائد الأهلي وحراس عرين الوطني.

وتعملق الشناوي خلال 3 لقطات مثيرة في مواجهة بيرسي تاو خلال تلك المباراة التي ودع على إثرها منتخب مصر منافسات أمم أفريقيا.

المصرى اليوم

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