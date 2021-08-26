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البنتاجون: أمريكا تشارك معلومات مع طالبان حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان

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البنتاجون: أمريكا تشارك معلومات مع طالبان حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان البنتاجون: أمريكا تشارك معلومات مع طالبان حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان

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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن أمريكا تتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان مع حركة «طالبان» (المحظورة في ).

وقال ماكنزي للصحفيين: «نحن نشارك نسخا من هذه المعلومات [حول التهديدات الإرهابية] مع طالبان حتى يجروا عمليات تفتيش فعلية... ونعتقد أنهم أحبطوا بعضها».

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، أن تنظيم «داعش» الإرهابي يسعى لمواصلة مهاجمة مطار كابول والولايات المتحدة الأمريكية تواصل إجلائها من البلاد بمساعدة حركة طالبان.

وقال ماكنزي: «نعتقد أن داعش يرغبون في مواصلة تلك الهجمات، ونتوقع أن تستمر تلك الهجمات، ونفعل كل ما في وسعنا للاستعداد لها، وهذا يشمل التواصل مع طالبان الذين يوفرون بالفعل طوقا أمنيا خارجيا حول المطار، للتأكد من أنهم يدركون ما نتوقع منهم فعله لحمايتنا، وسنواصل التنسيق معهم وهم يمضون قدما».

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الخميس 26 أغسطس الجاري، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول.

المصرى اليوم

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