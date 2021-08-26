السلطة الفلسطينية توافق على دخول المنحة القطرية لغزة دون المرور بها.. ومصدر: حماس تستخدمها للعنف

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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية بأن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق حول إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة «كان» أنه «في هذه المرحلة لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبا، بعد منعها لأكثر من 3 أشهر».

وقالت «كان»: «من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي بين قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، في حين لن تكون السلطة الفلسطينية طرفا في الاتفاقية».

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه «تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة».

وأضاف أشتية، في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن إيصال المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما تم الايعاز لسلطة النقد لضمان وصول أموال المساعدات القطرية إلى مستحقيها.

وشدد أشتية على «حرص الحكومة لتوفير كل دعم ممكن لأهلنا في القطاع، داعيا إلى رفع الحصار، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشتاء».

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.

وقال ويزر الاقتصاد الأسبق في حكومة حماس، علاء االرفاتي، لـ«المصري اليوم»، ان السلطة ظلت تؤخر المنحة القطرية واموال لمساعدة القطرية 4 أشهر، رغم موافقة رئيس الوزراء محمد اشتيه، لكن سلطة النقد والبنوك رفوضا تحويلها لانها لن تعود عليهم بضرائب.

وتابع، الأموال، كانت تدخل كمنذ 3 سنوات في شنط في يد السفير القطري محمد العمادي، لكن الىن هناك مراقبة حتى لا يحدث توترات في أمور الاموال خلال التحويلات.

وأشار مصدر اقتصادي من قطاع غزة، إلى أن الاتفاقية بين إسرائيل وقطر والام مالمتحدة، نصت على عدم تحويل الامالو لحماس في يدها لان كل الاماول التي كانت تصل خلال ال3 سنوات الماضية، كانت حماس تستخدمهم للعنف وليس لتطوير اهل غزة.