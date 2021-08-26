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شباب ملتقى لوجوس يزورون أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور)

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شباب ملتقى لوجوس يزورون أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور) شباب ملتقى لوجوس يزورون أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور)

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زار شباب ملتقى لوجوس الأول الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار «التمتع بالجذور»، بوادى النطرون اليوم الخميس الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أٌدمكنيسة في افريقيا.

وتجول الشباب في الكنيسة وتعرفوا على معالمها وزاروا مزار الآباء البطاركة، واستمعوا لشرح عن تاريخ الكنيسة من القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وأنها أقدم كنيسة في وأفريقيا وأن رأس القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية مدفون بها.

كما زار شباب ملتقى لوجوس الأول مكتبة الإسكندرية وذلك في خامس أيام الملتقى، وأبدى الشباب إعجابهم بما رأوه فيها كصرح مصري ثقافي كبير، له جذور تاريخية.

وزار الشباب مبنى المكتبة بتصميمه المميز والقاعات العلمية الملحقة به كما زاروا متحف الحضارات وقاعات ما بعد الحياة، ومتحف الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمعوا لشرح من مسؤولي المكتبة عن محتويات المكتبة، كما شاهدوا في قاعات البانوراما أفلامًا عن المناطق الدينية والأثرية في مصر.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان «التمتع بالجذور» من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

شباب ملتقى لوجوس يزورون أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية (صور)
شباب ملتقى لوجوس يزورون أقدم كنيسة فى أفريقيا بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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