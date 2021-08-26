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ختام الأسبوع الأول لإعداد المدربين لتدريب العاملين بالمحافظات (صور)

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ختام الأسبوع الأول لإعداد المدربين لتدريب العاملين بالمحافظات (صور) ختام الأسبوع الأول لإعداد المدربين لتدريب العاملين بالمحافظات (صور)

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اختتمت وزارة التنمية المحلية،ةالخميس، فعاليات الأسبوع الأول من دورات إعداد المدربين «TOT»، التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة على مدار أسبوعين، بدء من الأسبوع الحالى وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل .

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تدريب العاملين بالمحليات لرفع مهاراتهم الوظيفية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الدورات تهدف إلى اعداد مدربين متخصصين من أبناء المحافظات، يمكنهم اعاده تنفيذ الدورات في محافظاتهم كمدربين لها وبنفس محتوي الدورات التي ستتم في مركز سقاره، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتميزين منهم كمدربين في تنفيذ نفس الدورات المدرجه في خطه سقارة للعام التدريبى الحالى.

جدير بالذكر أن دورات إعداد المدربين TOT تتضمن مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS، وادارة المشروعات PMP، وتصميم الشبكات Net works، وتحليل البياناتSPSS، وبناء القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ،و ادارة الأزمات Crisis Management، وحماية الطفل.

المصرى اليوم

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