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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بالتخلص من الزوج بقتله لسرقة أمواله وشقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق. حيث أحالت المحكمة ٱوراق كل من: «سامح ا. ع.»، وشهرته «الطيب»، 33 عاما، سائق، ومقيم قرية «ديبو عوام» التابعة لمركز المنصورة، و«أمل أ. ع.»، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة منطقة المجزر الآلي بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي مع تحديد جلسة الدور الأول من أكتوبر للنطق بالحكم.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمين، في القضية رقم 10974 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1282لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

إلى محكمة الجنايات لأنهما بتاريخ 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليه «م. ا»، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح ناري «طبنجة» واستدرج المجني عليه إلى محل حدوث الواقعة استغلال لصداقتهما وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي اودت بحياته قاصدا من ذلك ازهاق روحه.

وتلت تلك الجريمة جناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف الجوال والمملوك للمجني عليه محمد السيد السيد الصعيدي وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال حمله سلاح نارية «طبنجة».

واشتركت المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بأن اتفقت وإياه على ارتكابها وحرضته على اتيانها كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى أن المتهم الأول والمجني عليه ارتبطوا بعلاقة صداقة وعمل تجاري تخللها أن نفذ إلى هوى المتهمة فخانا رابطي الصداقة والزوجية الغليظين ولديمومة علاقتهما الاثمة استلهما الشيطان بداخلهما واتفقا على إزهاق روح المجني عليه كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق وعلى اثر ذلك الاتفاق مع شخص يدعي عبدالوهاب نصحي محمد ملتمسا معاونته على ازهاق روح الزوج.