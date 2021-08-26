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نائب محافظ القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب بالسواح

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نائب محافظ القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب بالسواح نائب محافظ القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب بالسواح

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نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة افتتح الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ملتقى التوظيف والتدريب بالمنطقة الشمالية الذي أقامته المحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بها بمركز شباب السواح .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتى في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار إهتمام الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم .

ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب 1000 فرصة عمل وتدريب لشباب المنطقة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهلات وذلك بمجالات مجال الادارة والتسويق والمحاسبة والمبيعات وإدخال البيانات، وسائقين وعماله .

كما يقدم الملتقى التوظيفى فرص تدريبية ومنح مجانية للشباب للتأهيل على برامج الحاسب الالي والتنمية البشرية، وعلى هامش الملتقى تقدم لجنه الخدمة المهنية روتاري برنامج التوعية للسيدات عن صحة المرأة والاسرة ومخاطر الزيادة السكانية

يذكر أن محافظة القاهرة تقيم هذا الملتقى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وبحضور عدد من نواب مجلس النواب ود. رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين وعدد من قيادات محافظة القاهرة .

المصرى اليوم

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