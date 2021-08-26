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والدة أحد أوائل الثانوية العامة: لم أضغط على ابني في المذاكرة على الإطلاق

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والدة أحد أوائل الثانوية العامة: لم أضغط على ابني في المذاكرة على الإطلاق والدة أحد أوائل الثانوية العامة: لم أضغط على ابني في المذاكرة على الإطلاق

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قالت هبة محمد، والدة الطالب محمد مصطفى أحد أوائل الثانوية العامة، إنها علمت بأن نجلها الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم على الهواء مباشرة، معقبة: «شوفنا صور ابني على الشاشة، وكنا في منتهى السعادة اللي في الدينا».


وتابعت «محمد»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تحقيق أي مكانة في المجتمع يكون من خلال التفوق، وتحصيل العلم، وهذا ما اتفقت عليه مع زوجها منذ أول لحظة، وعملا على تحقيقه، مشيرة إلى أنها لا تضغط على أولادها، ولكنها تعمل على تحصيل أبنائها أكبر قدر من المعلومات، من خلال تنمية قدراتهم.

ولفتت إلى أن نجلها حصل على 96% في الثانوية العامة، وهناك أكثر من منحة معروض على نجلها للدارسة في بعض الجامعات، مشيرة إلى أنها تريد ان يحقق نجلها التفوق في أي مجال، وليس مجال الطب بعينه، معقبة: «أنا عايزة أبني يكون شخص متميز في أي مجال، في ناس كتير متخرجة من الطب ولم تحقق أهدافها».

المصرى اليوم

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