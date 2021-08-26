برلين: مستشفى ألماني طائر جاهز لمساعدة المصابين في هجوم مطار كابول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور اليوم الخميس بعد أن أكملت ألمانيا عمليات الإجلاء الجوي الخاصة بها إن مستشفى ألمانيا طائرا على استعداد للطيران إلى كابول والمساعدة في إجلاء المصابين في الهجوم على المطار.

وأضافت للصحفيين في برلين «عرضنا الإجلاء الطبي لنقل المصابين»، وتابعت أن الطائرة طراز إيرباص في طريقها من كابول إلى طشقند عاصمة أوزبكستان حيث ستبقى على استعداد وجاهزة للعودة.

وأوضحت الوزيرة أن كل القوات الألمانية غادرت أفغانستان اليوم الخميس بعد إجلاء ما يزيد على 5300 شخص من 45 دولة، بينهم ما يزيد على 500 ألماني وأربعة آلاف أفغاني.

من ناحية أخرى قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، بعد أن فجَر من يُعتقد أنهم مهاجمون انتحاريون أنفسهم عند بوابات مطار كابول المزدحمة، إن المانيا ستستمر في مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وأضافت في مؤتمر صحفي في برلين «لا نعرف كل التفاصيل بعد باستثناء أن الإرهابيين استهدفوا أناسا ينتظرون خارج بوابات المطار. إنه هجوم حقير بكل ما في الكلمة من معنى في وضع متوتر للغاية».