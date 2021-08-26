«طالبان»: ندين هجوم مطار كابل الذي تتحمل واشنطن مسؤولية تأمينه

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أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية أنها تدين بشدة التفجيرين الذين وقعا اليوم الخميس في محيط مطار كابول وخلّفا أكثر من 40 قتيلا، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر «تويتر»: «تدين الإمارة الإسلامية في أفغانستان بشدة التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابل، حيث تتحمل قوات الولايات المتحدة المسؤولية عن الأمن».

وأضاف مجاهد: «نولي أهمية كبيرة لأمن وحماية شعبنا، وكل المتورطين في هذه الجريمة سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة».

من جانبه قال عبدالقهار بلخي أحد أعضاء اللجنة الثقافية بحركة «طالبان» لقناة «خبر ترك» التركية: «بمجرد الوقوف على الحقائق في المطار ومغادرة القوات الأجنبية، لن تقع مثل هذه الهجمات بعد ذلك».