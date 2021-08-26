«سولسكاير» يمنح «فان دى بيك» الأمل

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أكد أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن الهولندى دونى فان دى بيك سيلعب دورًا مع الفريق هذا الموسم، على الرغم من عدم مشاركته مع الشياطين الحمر في أول مباراتين. واعتمد سولسكاير في أول مباراتين على بول بوجبا وبرونو فيرنانديز في الأدوار الهجومية، وعلى الثلاثى فريد وسكوت ماكتوميناى ونيمانيا ماتيتش في الأدوار الدفاعية بوسط الملعب.

وقال سولسكاير بحسب ما نقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «عندما لا تحقق الانتصار، ينظرون إلى هذا الأمر ولكنى أنظر إليه أيضًا حتى عند الفوز». وأضاف: «ماذا كان يمكن أن نقدمه بشكل مختلف (فى التعادل أمام ساوثهامبتون)؟ أعتقد أن نيمانيا (ماتيتش) كان رائعًا، وأنتونى (مارسيال) كان قريبًا من تسجيل هدف، وسيلعب كل من جادون (سانشو) ودونى (فان دى بيك) دورًا مهمًا معنا هذا الموسم».

ويأمل فان دى بيك في المشاركة في المباراة في الدورى عندما يرحل اليونايتد لمواجهة وولفرهامبتون، خاصة أنه لم يشارك أساسيًا سوى في 4 مباريات في البريميرليج الموسم الماضى، بعد انتقاله من أياكس مقابل 40 مليون إسترلينى.