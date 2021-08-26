«بوجبا»: رقم «يونايتد» القياسى لا يضاهى الألقاب

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يرى النجم الفرنسى بول بوجبا أن تحقيق الأرقام القياسية لن يعنى أي شىء، في حال لم يتوج مانشستر يونايتد بالألقاب. وعادل مانشستر يونايتد الرقم القياسى لأرسنال من خلال تفادى الهزيمة في 27 مباراة متتالية خارج ملعبه في البريميرليج، وذلك بعد التعادل يوم الأحد الماضى أمام ساوثهامبتون (1-1).

وقال بوجبا- بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «الرقم عظيم، لكن أفضل الفوز بالدورى على أن أحظى بهذا الرقم. الأمر جيد وإيجابى، وفى المرة المقبلة نرغب في أن نملك الرقم الخاص بالفوز خارج أرضنا».

وأضاف: «سيكون ذلك أفضل، وليس التعادل، خاصة عند معرفتنا بقدرتنا على الفوز بتلك اللقاءات، كنا نستحق ما هو أكثر، لكن علينا أيضًا إظهار ما هو أكثر في أرض الملعب، فبعد الهدف انخفض مستوانا وفقدنا السيطرة». وتابع: «بالطبع نحن سعداء لعدم الخسارة، لكننا خسرنا نقطتين وفى نهاية الموسم سندرك مدى أهميتهما». ويرحل مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل.

وعن ذلك اللقاء قال بوجبا: «المباراة المقبلة خارج أرضنا، ونقاطها مهمة للغاية، ولا نرغب في التفريط بها». وعلق على نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل: «أنا في حالة جيدة، وأتدرب بصورة مميزة، عدنا إلى الفريق بتركيز كبير، وأرغب في تقديم أفضل ما لدى دائمًا ليونايتد وزملائى».