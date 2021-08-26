سر رفض «كوتينيو» العودة لـ«البريميرليج»

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بعد نحو 9 أشهر من الغياب، بات البرازيلى فيليب كوتينيو جاهزا للعودة، وربما يكون ظهوره الأول في قائمة برشلونة لمباراة خيتافى، في الجولة الثالثة من الليجا. في الصيف الجارى تلقى كوتينيو عدة عروض للرحيل لكنه لم يتوصل لاتفاق مناسب مع برشلونة لفك الارتباط بينهما، ورغم أن أندية إنجليزية عدة كانت تتطلع لضمه، إلا أن حاجزا نفسيا منعه من ذلك.

وفسر وكيل كوتينيو كيا جورابشيان رفض اللاعب البرازيلى العودة لإنجلترا، فقال لصحيفة سبورت الإسبانية: «كوتينيو لم يرغب في مناقشة أي عرض إنجليزى بسبب علاقته القوية مع ليفربول». وتابع: «ليفربول محفور في قلب كوتينيو، لقد كان سعيدا للغاية بما قدموه في موسم 2019-20، وأرادهم أن يفوزوا بلقب البريميرليج. إنه يرتبط بهم بشدة».

وعن أنباء اقترابه من الانتقال إلى أرسنال أو إيفرتون، قال: «سيكون من الصعب على كوتينيو الانتقال إلى أحد منافسى ليفربول في ظل تعلقه بهذا النادى العريق وجماهيره». ورحل كوتينيو عن ليفربول في شتاء 2018، وانتقل إلى برشلونة في صفقة قياسية بلغت 160 مليون يورو، لكنه لم يقدم أي إضافة منذ ذلك الحين.

وارتبط اسم كوتينيو بمغادرة برشلونة والعودة للبريميرليج مرة أخرى، ولكن دون تحرك من جانب ليفربول لضمه. وأكد وكيل كوتينيو أنه مستمر مع برشلونة في الموسم الجديد، خاصة مع وجود نية لرونالد كومان، المدير الفنى، في الاعتماد عليه بشكل أساسى.