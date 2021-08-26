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لويس ميكيسوني وكريم فؤاد داخل التتش في جلسة تصوير جديدة ( )

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لويس ميكيسوني وكريم فؤاد داخل التتش في جلسة تصوير جديدة (فيديو ) لويس ميكيسوني وكريم فؤاد داخل التتش في جلسة تصوير جديدة ( )

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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة.

ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة. وعلق الموقع الرسمي للنادي الأهلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب التعاقد رسميا مع لويس ميكيسوني: «أنظروا لدينا ساحر جديد». ووفقا لما أعلنه موقع الأهلي الرسمي، خضعا، صفقتين الأهلي 2021، كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، لجلسة تصوير داخل التتش.

المصرى اليوم

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