غياب لطفي والشناوي .. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة أسوان في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شوبير- حمزة علاء- طارق سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد- سعد سمير- ربيعة- متولي- بانون- هاني- ياسر ابراهيم- بيكهام.

خط الوسط: ديانج- نيدفيد- أكرم- محمد محمود- كوكا- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا- صلاح محسن- مروان- شريف.

وفقد النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز بعدما حسمه الزمالك بفارق 6 نقاط قبل جولة من النهاية.