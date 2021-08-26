ضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات مقلدة فى حملة غرب الأقصر  

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تمكنت مديرية تموين الاقصر، بفيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموبن، بضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات ومياه بطاريات وردياتير مغشوشة ومقلدة لماركات مسجلة وغير صالحة للاستخدام في منطقة القرنة غرب الأقصر.

حملة تموين بالاقصر

حملة تموين بالاقصر

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين على مكافحة الغش التجاري والتدليس ومكافحة السلع الردئية والغير صالحة والعلامات التجارية المقلدة والتأكد من جودة وصلاحية السلع.

حملة تموين بالاقصر

وشارك في الحملة، المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس حسين محمد على مدير تموين القرنة، ورفاعى احمد رئيس الرقابة التموينية.

وتم ضبط طن ونصف الطن زيوت محركات وزيوت فرامل ومياه بطاريات وردياتير منتجات مصانع بئر السلم ومغشوشه ومقلدة لماركات مسجلة لغش المستهلك غير صالحة للاستخدام وتؤدي إلى اعطال واضرار بمحركات السيارات وذلك بدائرة مركز القرنة بالطريق السريع وقبل تداولها بالأسواق ومراكز خدمة السيارات.

وتحرر محضر جنح القرنه ضد«ع. ف .ع»، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.