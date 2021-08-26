أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات مقلدة فى حملة غرب الأقصر  

Print
ضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات مقلدة فى حملة غرب الأقصر   ضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات مقلدة فى حملة غرب الأقصر  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية تموين الاقصر، بفيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموبن، بضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات ومياه بطاريات وردياتير مغشوشة ومقلدة لماركات مسجلة وغير صالحة للاستخدام في منطقة القرنة غرب الأقصر.

حملة تموين بالاقصر
حملة تموين بالاقصر

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة على مكافحة الغش التجاري والتدليس ومكافحة السلع الردئية والغير صالحة والعلامات التجارية المقلدة والتأكد من جودة وصلاحية السلع.

حملة تموين بالاقصر

وشارك في الحملة، المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس حسين محمد على مدير تموين القرنة، ورفاعى احمد رئيس الرقابة التموينية.

وتم ضبط طن ونصف الطن زيوت محركات وزيوت فرامل ومياه بطاريات وردياتير منتجات مصانع بئر السلم ومغشوشه ومقلدة لماركات مسجلة لغش المستهلك غير صالحة للاستخدام وتؤدي إلى اعطال واضرار بمحركات السيارات وذلك بدائرة مركز القرنة بالطريق السريع وقبل تداولها بالأسواق ومراكز خدمة السيارات.

وتحرر محضر جنح القرنه ضد«ع. ف .ع»، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السلع التموينية» تتعاقد على 63 ألف طن زيت لتعزيز الرصيد الاستراتيجي

«السلع التموينية» تتعاقد على 63 ألف طن زيت لتعزيز الرصيد الاستراتيجي

وزارة التموين: 28 سلعة تُصرف للمواطنين على البطاقة ورقابة ‏مشددة على منافذ الصرف

وزارة التموين: 28 سلعة تُصرف للمواطنين على البطاقة ورقابة ‏مشددة على منافذ الصرف

"البلدية والقروية" تشدد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم

"البلدية والقروية" تشدد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم

«بينها لحوم فاسدة وسلع مجهولة».. شرطة التموين تضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24ساعة

«بينها لحوم فاسدة وسلع مجهولة».. شرطة التموين تضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24ساعة