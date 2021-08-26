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انتهاء اختبارات القدرات بـ«تمريض الاسكندرية».. والعميدة: 1125 طالب تقدموا للامتحانات (صورة)

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انتهاء اختبارات القدرات بـ«تمريض الاسكندرية».. والعميدة: 1125 طالب تقدموا للامتحانات (صورة) انتهاء اختبارات القدرات بـ«تمريض الاسكندرية».. والعميدة: 1125 طالب تقدموا للامتحانات (صورة)

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أعلنت كلية التمريض في جامعة الاسكندرية، اختبارات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالكلية للعام الجامعى 2021/ 2022، والتي جرت وسط إجراءات احترازية وتنظيمية اتساقا مع خطة الدولة في مكافحة ، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات.

واحتفل فريق العمل بقيادة عميد الكلية مع طلابها من اتحاد طلاب كليه التمريض والذين قاموا بالتنظيم الكامل لاستقبال الطلاب الجدد المتقدمين لاختبارات القدرات.

وقالت الدكتورة نفرتيتى حسن عميد الكلية، أنه تم استقبال ١١٢٥ طالب قاموا بأداء اختبارات القدرات الموحدة وذلك للتقدم لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، والتي كانت عبارة عن ثلاث اختبارات في اللغة الانجليزية والسمات الشخصية والتفكير الناقد واختبارات المقابله الشخصيه، كما تم أداء اختبار الكشف الطبي للطلاب المتقدمين للكلية والمعهد.

ووجهت العميدة الشكر لجميع القائمين على العمل باختبار القدرات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الاتحاد بالكلية على المجهود المبذول طول فترة اختبار القدرات.

انتهاء اختبارات القدرات بـ"تمريض الاسكندرية" .. والعميدة: 1125 طالب تقدموا للامتحانات (صورة)

المصرى اليوم

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