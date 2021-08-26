سفير الجزائر السابق بالقاهرة لـ«المصري اليوم»: المغرب اعتمد استراتيجية التصعيد ضدنا

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قال سفير الجزائر السابق في القاهرة نذير العرباوي، إن اعتبار المغرب بأن قرار الجزائر الخاص بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، كان متوقعا ومنتظرا، يعني في حد ذاته أن المغرب اعتمد استراتيجية التصعيد من خلال اتخاذ سلسة أفعال عدائية - بحسب وصفه- ضد الجزائر وهو يعلم جيدا أنها ستؤدي بالنتيجة حتما إلى إقدام الجزائر على هذه الخطوة.

وأضاف السفير في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المغرب لا يتوقف عن أعماله الاستفزازية ضد الجزائر والتي واجهتها الجزائر بكل حكمة وتعقل ومسؤولية، بحسب قوله.

واستعرض العرباوي، الأسباب التي دفعت الجزائر لقطع العلاقات مع المغرب ومنها إقدام السفير المغربي بالأمم المتحدة على طرح مذكرة أمام دول عدم الانحياز، يطالب بالاعتراف بحق ما سماه «الشعب القبائلي» في تقرير مصيره، وطلبت السلطات الجزائرية توضيحات رسمية حول ذلك، لكن الجانب المغربي اكتفى بالصمت.

واتهم المغرب بتقديم الدعم والمساعدة لحركة «الماك» الانفصالية، وهي التي تصنفها السلطات الجزائرية على أنها حركة إرهابية، فضلا عن استضافة المغرب لوزير الخارجية الإسرائيلي، والسماح له بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر.