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أسامه نبيه يوضح حقيقة خناقته مع حميد أحداد في مران

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أسامه نبيه يوضح حقيقة خناقته مع حميد أحداد في مران الزمالك أسامه نبيه يوضح حقيقة خناقته مع حميد أحداد في مران

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علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :«الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز».

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا. ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم. وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

المصرى اليوم

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