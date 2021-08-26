صفقات الأهلي الجديدة 2021 .. حسام حسن يدعم الهجوم الموسم المقبل

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صفقات الأهلي 2021 تشتعل بقوة بعد إعلان المارد الأحمر عن أول صفقتين للموسم الجديد، بضم كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، لتدعيم خط هجوم الأهلي. واقترب الأهلي بقوة من ضم حسام حسن، مهاجم فريق سموحة المعار لصفوف الأهلي الليبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقات الأهلي 2021 تشتعل بقوة بعد إعلان المارد الأحمر عن أول صفقتين للموسم الجديد، بضم كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، لتدعيم خط هجوم الأهلي. واقترب الأهلي بقوة من ضم حسام حسن، مهاجم فريق سموحة المعار لصفوف الأهلي الليبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واقترب مروان محسن ووالتر بواليا من الرحيل عن الأهلي خلال موسم 2021، خاصة بعد احتراف الثاني في الدوري التركي، واستغناء بيستو موسيماني عن الأول، ليأتي حسام حسن في اهتمامات النادي الأهلي في صفقات صيف 2021.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.