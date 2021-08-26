فريق طبي في مستشفى عسير ينجح في إجراء عملية بالمنظار لإزالة ورم في الغدة النخامية

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نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في مستشفى عسير المركزي، في إجراء عملية نوعية بالمنظار في قاع الجمجمة لمريضة، كانت تعاني من صداع وضعف كامل في حركة العين اليمنى مع ازدواجية في النظر.

وبعد معاينة المريضة وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة في مثل هذه الحالات تبين أنها تعاني من ورم في الغدة النخامية أدّى إلى شلل كلي في العصب القحفي الثالث والرابع والسادس للعين اليمنى، حيث تم إجراء العملية الجراحية بالمنظار في قاع الجمجمة الوتدي عبر الأنف وإزالة الورم مع المحافظة على الغدة النخامية ومن ثم ترقيع قاع الجمجمة بواسطة المنظار.

وذلك من خلال فريق طبي مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور توفيق بن نافع، واستشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة بالمنظار الدكتور علي حسن الزرعي، واستشارية التخدير الدكتورة سمية النجار والفريق المساعد لهم.

وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة مع بداية تحسن في حركة العين، وبعد مرور شهر من العملية ومتابعة المريضة في العيادات الخارجية اتضح تحسن شبه كامل في حركة العين اليمنى - ولله الحمد.