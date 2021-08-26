الجزائر تتجه للاستغناء عن نقل الغاز إلى إسبانيا عبر الأنابيب العابرة للأراضي المغربية

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أفاد مراسل RT في الجزائر يوم الخميس بأن السلطات الجزائرية تتجه نحو توريد الغاز مباشرة إلى إسبانيا عبر "ميدغاز" والاستغناء عن الأنابيب العابرة للأراضي المغربية.

واستقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب سفير إسبانيا لدى الجزائر فرناندو موران كالفو سوتيلو.

وبحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وإسبانيا في مجال الطاقة ووصفها بالممتازة لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من الجزائر.

ورحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات الممتازة بين البلدين في هذا المجال، وجدد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بما يعود بالنفع على الطرفين.

وفيما يتعلق بمجال المحروقات، ذكر الوزير الجزائري بالجهود التي تبذلها بلاده لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الإسباني من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف.

وسلط الوزير الضوء على المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز "ميدغاز"الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا.

كما أكد الوزير على القدرات المتاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد.

وشدد على التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الأسباني عبر "ميدغاز".

كما تطرق الوزير إلى قانون المحروقات الجديد وتأثيره على الشراكة من خلال دعوة الشركات الإسبانية لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.