أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كازاخستان.. إصابة 32 شخصا بانفجارات في مستودع عسكري

Print
كازاخستان.. إصابة 32 شخصا بانفجارات في مستودع عسكري كازاخستان.. إصابة 32 شخصا بانفجارات في مستودع عسكري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية اليوم الخميس إصابة 32 شخصا جراء 6 انفجارات في مستودع للذخائر شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن حريقا اندلع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في مستودع ذخائر بثكنة عسكرية في منطقة جامبيلسك والعمل مستمر على إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن هناك معلومات عن 32 مصابا طلبوا مساعدة طبية بينهم 10 عسكريين.

وبينت الوزارة أن المستودع يستخدم لتخزين ذخائر هندسية لا تتميز بمدى طيران طويل، وأن حريقا تسبب في وقوع 6 انفجارات بالموقع.

وذكرت أن السلطات بدأت إجلاء الأهالي من المباني الواقعة قرب الثكنة العسكرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها