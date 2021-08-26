حماس: المسيرات سلمية.. ولا نبتنى هجوم الشاب على قناص إسرائيلي

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أصيب نحو عشرين فلسطينياً نتيجة قمع الاحتلال الإسرائيلي التظاهرة السلمية في مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. التظاهرة لبّت دعوة وجهتها الفصائل الفلسطينية من أجل استمرار الفعاليات الشعبية رفضاً للحصار والمماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة إعمار غزة ورفضا لابتزاز السكان إنسانياً، وفق قناة الميادين اللبنانية.

أما على الجانب الأخر، اشتكى أصحاب مصالح تجارية بمستوطنات غلاف غزة من انهيار مصالحهم منذ بدء مسيرات العودة قبل 14 شهرًا.

وقال بعض التجار لـ«القناة»الثانية«العبرية إن هنالك انهيارٌ بطيء في أعقاب موجات التصعيد المتكررة وعزوف السياح والإسرائيليين عن المجيء لمناطق الغلاف بقصد الاستجمام وغيرها من المصالح.

وبينت صاحبة إحدى أماكن الاستجمام القريبة من غزة وتدعى «عنات ترجمان» للقناة أن الأمور كانت على ما يرام، ولكن التطورات المتلاحقة منذ 14 شهراً دفعت الزبائن لسحب حجوزاتهم لأنهم يخافون من المجيء، وفق موقع «سند»الفلسطيني.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في غزة، باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل بعد يوم من توتر خلف إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجنديا إسرائيليا.

وقالت الفصائل في بيان جرى تلاوته شرق غزة اليوم إن فعالياتها الشعبية ستستمر «دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع».

وطالبت الفصائل بوقف عرقلة إعادة الإعمار ورفع الحصار لإنهاء عزلة غزة، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات «التي سيتم إقرارها وفق فعاليات ومحددات بما يحقق الأهداف».

وأدانت الفصائل شن إسرائيل غارات على قطاع غزة الليلة الماضية، معتبرة أن إسرائيل «تتحمل المسؤولية عما جرى أمس باستهدافها المواطنين العزل» خلال احتجاجهم قرب السياج الحدودي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية غارات استهدفت مواقع تدريب تتبع لحركة «حماس» في وسط وشمال قطاع غزة سُمع على اثرها دوي انفجارات من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال القيادي في حركة «حماس» علاء الرفاتي، لـ«المصري اليوم»، أن المسيرات رغم أنها تنبت إصابات وشهداء لم يعد الشعب يحتمل هذه الخسائر في الأرواح إلا أنها حق مشروع للشعب الفلسطيني لكي يضغط على إسرائيل للحصول على حقوقه.

وأوضح أن إسرائيل لا تريد ان تفهم هذه الضغوطات،مؤكدا أن الفصائل ليس بيدها أي شئ لتفعله متسائلا:«إيش نسوي؟»، موضحا انه يجب استغلال الشعب للضغط على إٍرائيل، لافتا إلى أن المسيرات سلمية وما فعله الشاب باطلاق النار على الجنيد الإسرائيلي (القناص) فهو عمل فردي.

وأشار إلى أن الفصائل لا تتبني هجوم ذلك الشاب على القناص الإسرائيلي، لافتا إلى أن التحركات تكون سلمية.