فؤاد حسين: الوضع في العراق يختلف عن أفغانستان وليس لدينا حركة مثل طالبان

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الوضع في البلاد يختلف عن أفغانستان، مشيرا إلى أنه "لا توجد حركة مثل طالبان، وأن القوات الأمريكية الموجودة في العراق قليلة العدد".

وقال في مقابلة خاصة عبر برنامج "قصارى القول" لسلام مسافر على شاشة RT: "المقارنة بين وضع القوات الأمريكية بين أفغانستان والعراق فيها أخطاء كثيرة، ومنها أن القوات الأمريكية في العراق أقل بكثير مما هي في أفغانستان، وأن الحكومة العراقية لا يمكن مقارنتها مع حكومة أفغانستان، ولا حتى القوات العسكرية العراقية يمكن مقارنتها مع القوات الأفغانية".