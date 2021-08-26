قرعة دوري أبطال أوروبا .. مجموعات نارية ومواجهات قمة

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سحبت، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، وأسفرت عن مواجهات نارية منتظرة خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الخامسة.
وسيتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا، وبورتو البرتغالي إلى جانب ميلان الإيطالي.
مجموعات دوري أبطال أوروبا
|المجموعة 1
|مانشستر سيتي
|باريس سان جيرمان
|لايبزيج
|كلوب بروج
|المجموعة 2
|أتلتيكو مدريد
|ليفربول
|بورتو
|ميلان
|المجموعة 3
|بروسيا دورتموند
|سبورتنج لشبونة
|أياكس
|بشكتاش
|المجموعة 4
|ريال مدريد
|إنتر ميلان
|شاختار
|تراسبول
|المجموعة 5
|بايرن ميونخ
|برشلونة
|بنفيكا
|دينامو كييف
|المجموعة 6
|مانشستر يونايتد
|فياريال
|أتالانتا
|يانج بويز
|المجموعة 7
|إشبيلية
|ليل
|ساليزبورج
|فولفسبورج
|المجموعة 8
|تشيلسي
|يوفنتوس
|زينيت
|مالمو