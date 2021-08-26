قرعة دوري أبطال أوروبا .. مجموعات نارية ومواجهات قمة

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سحبت، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، وأسفرت عن مواجهات نارية منتظرة خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الخامسة.

وسيتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا، وبورتو البرتغالي إلى جانب ميلان الإيطالي.

مجموعات دوري أبطال أوروبا