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طالبان تدين تفجيري مطار كابول: وقعا بمنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأمريكية

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طالبان تدين تفجيري مطار كابول: وقعا بمنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأمريكية طالبان تدين تفجيري مطار كابول: وقعا بمنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأمريكية

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أدانت حركة طالبان الهجومين اللذين وقعا خارج مطار كابول، وقالت إنهما وقعا في منطقة تحت سيطرة القوات الأمريكية.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن جماعته «تدين بقوة» هجومي الخميس، وتولي اهتماما خاصا للأمن.

يعتقد أن الهجومين كانا من تدبير جماعة على صلة بتنظيم داعش في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه «هجوم معقد».

المصرى اليوم

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