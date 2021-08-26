أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

Print
مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور

قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًّا.

كما شارك الوزير آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة