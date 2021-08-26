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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة "الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
دون تصريح في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (33) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية واليمنية والهندية والنيبالية والأثيوبية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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