سقوط أمطار على أحياء وقرى شرق مكة المكرمة عصر اليوم

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وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

شهدت مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

تركزت الأمطار على معظم أحياء وقرى شرق مكة، وصاحبتها صواعق رعدية، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من المطر.

"سبق" وثقت مشاهد مصورة لهطول المطر على أجزاء من حي الشرائع شرق مكة المكرمة، كما وثق المواطن أحمد الرويجحي، عبر مقطع فيديو، أمطار قرية اليمانية.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: "مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، ونجران".