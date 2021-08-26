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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم الخميس استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين في وسط الملعب شهدت حماسا من الجميع. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم. جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

وانهي الزمالك استعدادته لمواجهة الانتاج الحربي خلال التدريبات التي اداها كل فريق على ملعبه ووضح من تدريبات الزمالك، ان باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق سيجري بعض التعديلات على التشكيل لمنح المجموعة الأساسية راحة من التدريبات لتفادي تعرض اياً منهما للإصابة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الأسبوعين الأخيرين من عمر المسابقة.