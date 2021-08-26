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كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقي النادي إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة يفيد بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقبل في ملعب بتروسبورت.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم. وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ورفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

ويواصل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، احتفالاته بالتتويج بدرع بطولة الدوري العام الثالث عشر في تاريخه، والتي حسمها الفريق عقب انتهاء الجولة السابقة للبطولة بعدما وصل إلى النقطة 79 وبفارق ست نقاط كاملة عن النادي الأهلي، صاحب المركز الثاني في البطولة.

واجرت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعض الترتيبات للاحتفال بلاعبي الزمالك، وجهازهم الفني، عقب نهاية مباراة الفريق امام البنك الأهلي، في ختام مباريات الموسم الحالي، والتي ستجري على ارض ستاد ملعب بتروسبورت بالقطامية، فيما سيقيم لاعبو البنك الأهلي، ممر شرفي للاحتفال بأبطال الدوري للموسم الحالي.

وينتظر أن يحضر المواجهة، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالكامل، بالإضافة إلى بعض من أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، للاحتفال بلاعبي الزمالك في الاحتفالية المصغرة التي ستجري لهم عقب نهاية المباراة، فيما انتهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بإعداد كافة الكشوف الخاصة بمكافآت اللاعبين والجهاز الفني وأعلنت اللجنة عزمها صرف كامل المكافآت خلال الأيام القليلة المقبلة، تقديراً للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال الفترة المنقضية.