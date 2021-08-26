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تكريم المشاركين في حملة استخراج الأوراق الثبوتية بمركز نخل في شمال سيناء

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تكريم المشاركين في حملة استخراج الأوراق الثبوتية بمركز نخل في شمال سيناء تكريم المشاركين في حملة استخراج الأوراق الثبوتية بمركز نخل في شمال سيناء

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كرم سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، المشاركين في حملة استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة.

وأكد فرج على منح المشاركين في الحملة شهادة تقدير، تقديرًا لجهودهم في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة.

وأشار فرج إلى أن حملة استخراج الأوراق الثبوتية جرت على مدار 3 أيام، تم خلالها التصادق على زواج ٢٠ أسرة، وتسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان لأهالي مركز ومدينة نخل والتجمعات التابعة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بالمركز.

يذكر أن الحملة نظمها فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

المصرى اليوم

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