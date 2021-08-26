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منظمات حقوقية تدشن حملة لتجريم الزواج المبكر

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منظمات حقوقية تدشن حملة لتجريم الزواج المبكر منظمات حقوقية تدشن حملة لتجريم الزواج المبكر

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دشنت منظمات حقوقية حملة 1000 جمعية لمناشدة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب المصرى بتجريم الزواج المبكر ويشارك في الحملة ممثلى الجمعيات الاهلية المشاركين في مشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر .

وأعلن المشاركون خلال الاجتماع الذي تقوده جمعيات الحقوقيات المصريات للتوقيع على بيان لمطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وأعضاء مجلس النواب المصرى للموافقة على قانون يجرم زواج القاصرات لحماية الفتيات المصريات من مخاطر الزواج المبكر والقضاء على هذه الظاهرة .


ونص الييان «على الرغم من صدور قانون 64 لسنة 2010 الذي يجرم ظاهرة الزواج القسرى للفتيات وعلى الرغم من تجريم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 منه , فإن معدلات هذه الظاهرة في تزايد مستمر حيث بلغت نسبة تزويج القاصرات في خلال عام 2018 نسبة (15) % من إجمالي حالات الزواج وقد تم تسجيل ما يزيد عن 117.220 ألف حالة زواج خلال هذا العام» .

وذكر البيان «يرجع ذلك لعوامل عدة منها عدم تفعيل القانون 64 لسنة 2010 للإتجار بالبشر بالإضافة إلى النقص فى عدد من مواده فضلاً عن قلة الوعي لدي الأسر المصرية وخصوصاً الأمهات وعدم علمهم أو درايتهم بخطورة تلك الظاهرة صحيا ونفسيا وقانونيا علي بناتهم» . وأكد البيان «انطلاقاً من الدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية ، قامت الجمعيات الاهلية لمشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر بالعمل معا لتقديم مقترح مشروع قانون متضمنا بعضاً من المواد الرادعة لتجريم تزويج القاصرات» .

وطالب بيان الجمعيات رئيس الجمهورية بمناقشة مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب المصري لمناقشته واقراراه فى دور انعقاده القادم فى اكتوبر وحث مؤسسات الدولة للعمل على حشد الجهود لضمان تفعيل القانون .

المصرى اليوم

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