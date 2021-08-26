عائشة عثمان تطرح «ما تيجي بقى نفرح» أول أغنية لها باللهجة المصرية

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بعد تجاربها في تقديم البرامج والتمثيل، تخوض الإعلامية والفنانة التونسية عائشة عثمان مجال الغناء. وطرحت عائشة عثمان اليوم أول أغنياتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم «ما تيجي بقى نفرح»، والأغنية باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع نخبة من كبار صناع المزيكا في مصر وعلى رأسهم الملحن مدين، والذي وضع بصماته على ألحان الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي الكبير تامر حسين، وقام بتوزيعها أحمد عبدالعزيز، ومكساج وماستر مهندس الصوت الكبير ياسر أنور، وقام بإخراج الكليب الخاص بالأغنية المخرج الشاب إبرام نشأت، والذي اختار لها اللون الاستعراضي.

وقالت عائشة في تصريحات صحفية، أنها اختارت هذه الأغنية لأنها تحتوي على جمل ومصطلحات قريبة جدا من لغة الشارع المصري، وأبدت سعادتها بالتعاون مع نخبة من كبار صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، وكشفت أن أغنية «ما تيجي بقى نفرح» مقدمة لسلسلة أعمال غنائية أخرى ستعلن عنها لاحقا مع عدد كبير من أبرز صناع الموسيقى في مصر، وأضافت أن الأغنية تحث على نشر روح البهجة والسعادة وتتناسب مع موسم الصيف الغنائي، واشارت أن دخولها مجال الغناء يضيف لها الكثير في مسيرتها المهنية، خاصة أنها تغني باللهجة المصرية العامية، والتي تساعدها في التمثيل بشكل كبير.

وطرحت عائشة برومو تشويقي للكليب عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، منذ يومين، واعتقد البعض أن البرومو التشويقي لبرنامج جديد من تقديمها، ليفاجأ الجميع أن هذا البرومو خاص بفيديو كليب جديد من إخراج إبرام نشأت.

وتابعت عائشة عثمان، انها بصدد خوض تجربة درامية جديدة في مصر ستكون مفاجأة للجمهور وهي من نوعية المسلسلات الطويلة ٦٠ حلقة، وتشارك في بطولتها بصحبة نخبة من النجوم، وتعتبرها بداية حقيقية لها في مجال التمثيل بعد ظهورها كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلاجواز»، وستعلن عن تفاصيلها قريبا.

كانت عائشة عثمان قد قدمت برنامج «عايشة شو» الذي عرض على شاشة قناتي «النهار» والقاهرة والناس«، وأيضا خاضت تجربة التمثيل كضيفة شرف رمضان الماضي بمسلسل»فارس بلا جواز«مع الفنان مصطفى قمر، والذي عرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الماضي.